Рамос стал первым игроком «ПСЖ», кто не проиграл в своих первых 30 матчах за клуб

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос стал первым игроком парижского клуба, кто не проиграл в своих первых 30 матчах за команду во всех турнирах. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Памятного события Рамосу удалось добиться после игры 13-го тура французской Лиги 1, в которой «ПСЖ» одержал непростую победу над «Труа» со счётом 4:3. Предыдущий рекорд принадлежал бразильскому полузащитнику Раи Соуза, с которым команда не проигрывала в течение 29 встреч.
В текущем сезоне Рамос провёл за «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах. На счету испанца один забитый мяч и одна результативная передача. Следующий матч парижский клуб проведёт в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команде Рамоса предстоит встретиться с туринским «Ювентусом».
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса:
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