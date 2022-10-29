Рамос стал первым игроком «ПСЖ», кто не проиграл в своих первых 30 матчах за клуб

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос стал первым игроком парижского клуба, кто не проиграл в своих первых 30 матчах за команду во всех турнирах. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Памятного события Рамосу удалось добиться после игры 13-го тура французской Лиги 1, в которой «ПСЖ» одержал непростую победу над «Труа» со счётом 4:3. Предыдущий рекорд принадлежал бразильскому полузащитнику Раи Соуза, с которым команда не проигрывала в течение 29 встреч.

В текущем сезоне Рамос провёл за «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах. На счету испанца один забитый мяч и одна результативная передача. Следующий матч парижский клуб проведёт в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команде Рамоса предстоит встретиться с туринским «Ювентусом».

Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса: