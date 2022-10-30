Игрок «Лидса» Саммервилл — о победном голе «Ливерпулю»: это мечта для каждого ребёнка

Нидерландский полузащитник «Лидс Юнайтед» Крисенсио Саммервилл поделился эмоциями от забитого гола на 90-й минуте встречи с «Ливерпулем» на «Энфилде», что принесло его команде победу со счётом 2:1.

«Было великолепно выступить сегодня в таком матче. Для меня было мечтой сыграть в Премьер-лиге. Забить на «Энфилде» — это мечта для каждого ребёнка. Не могу подобрать слов, чтобы описать свои чувства.

Моя семья сейчас в Нидерландах. Я поеду к ним, чтобы отпраздновать свой день рождения. Так что да, забитый гол для меня — особенный», — сказал Саммервилл после матча каналу Sky Sports.

Благодаря этой победе «Лидс» покинул зону вылета английского чемпионата и переместился на 15-ю строчку, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Джесси Марша встретятся с «Борнмутом».

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