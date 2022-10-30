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Пике сидел без бутс и щитков, когда Кунде понадобилась замена. Со шнуровкой помог Бускетс

Пике сидел без бутс и щитков, когда Кунде понадобилась замена. Со шнуровкой помог Бускетс
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Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике был полностью не готов вступить в игру в ходе второго тайма матча испанской Примеры с «Валенсией» после травмы Жюля Кунде.

Когда на 72-й минуте стало ясно, что присевший на газон француз не сможет продолжить игру, главный тренер команды Хави принял решение выпускать на замену Пике. Ветеран «Барселоны» в это время не просто не разминался – он расслаблено сидел на скамейке запасных без бутс и щитков.

Фото: кадр из трансляции матча

К продолжавшему сидеть и оглядываться по сторонам Пике сразу же подбежал с щитками администратор «Барселоны». В это время заменённый капитан Серхио Бускетс взял его бутсу и долго пытался расшнуровать её. В итоге Пике наспех выскочил на поле, не успев завязать шнурки.

Матч 12-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Барселона» состоялся на «Месталье» вечером 29 октября и завершился минимальной победой каталонцев. Три очка сине-гранатовым принёс гол Роберта Левандовски на 90+3-й минуте.

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