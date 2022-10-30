Даниил Фомин: сейчас игроки «Динамо» лучше понимают идеи Йокановича. Воплощаем их в жизнь

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (6:1).

«Тяжелая победа, несмотря на счёт. После забитого гола стало полегче. В итоге забили много. У «Динамо» третья победа подряд — идём вперёд.



Нам ещё есть что улучшать, но сейчас игроки «Динамо» на сто процентов лучше понимают идеи Йокановича. Воплощаем их в жизнь», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Московское «Динамо» набрало 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36).