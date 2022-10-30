«Крылья Советов» — «Пари НН»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Пари Нижнего Новгорода» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Пари НН».
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Набиуллин, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Жигулёв, Шарипов, Кротов, Сулейманов, Милсон.
«Крылья Советов» набрали 14 очков в 14 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).
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