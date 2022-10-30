Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Пари НН»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Пари НН»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Пари Нижнего Новгорода» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Пари НН».

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Набиуллин, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Жигулёв, Шарипов, Кротов, Сулейманов, Милсон.

«Крылья Советов» набрали 14 очков в 14 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).

«Крылья Советов» — «Пари НН». Михаил Галактионов зря задержался «Крылья Советов» — «Пари НН». Михаил Галактионов зря задержался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022