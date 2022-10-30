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Матвей Лукин рассказал о разговоре футболистов ЦСКА с руководством клуба

Матвей Лукин рассказал о разговоре футболистов ЦСКА с руководством клуба
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Полузащитник ЦСКА Матвей Лукин после матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0) рассказал о встрече футболистов московского клуба с руководством армейцев.

«Понял ли, почему отменили гол Ушакова? Не видел момента с Бариновым. Уже думал всё — 2:0, можно выдохнуть. К сожалению, гол не засчитали. Хорошо, что мы отстояли до конца.

Говорили с руководством на этой неделе, что болельщики переживают, что нет побед. Они передали их пожелания. В матче с «Локомотивом» получилось воплотить их в реальность.

Не знаю, почему не было побед в последних матчах. Мы делаем всё правильно, у ЦСКА в каждом матче много моментов. Думаю, у ЦСКА всё впереди: и победы, и голы», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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