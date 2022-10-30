Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия травмировался и рискует пропустить чемпионат мира

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Эрик Гарсия в матче с «Валенсией» (1:0) получил травму и выбыл на неопределённый срок.



«Эрик Гарсия был вынужден покинуть поле незадолго до перерыва в матче с «Валенсией» из-за боли в паху. Для определения степени тяжести повреждения потребуются дополнительные тесты», — гласит заявление на официальном сайте «Барселоны».



Таким образом, защитник рискует пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре, который стартует 20 ноября. За сборную Испании Гарсия сыграл в 15 матчах.



Испания на грядущем мундиале сыграет в одной группе с Германией, Коста-Рикой и Японией. Стартуют подопечные Луиса Энрике в матче с коста-риканцами, встреча запланирована на 23 ноября.

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