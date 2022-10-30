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«Барселона» рассматривает трёх футболистов на замену Серхио Бускетсу

«Барселона» рассматривает трёх футболистов на замену Серхио Бускетсу
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, вероятно, не получит предложение от клуба по продлению контракта, истекающего в конце сезона. В руководстве «Барселоны» уже определились с тремя кандидатами на замену своего капитана. Об этом сообщает Football Espana. По сведениям источника, речь идёт о Рубене Невеше из «Вулверхэмптона», Ибраиме Сангаре из ПСВ и Бруно Гимарайнсе из «Ньюкасла».

25-летний Невеш в 13 матчах нынешнего сезона отметился тремя голами. Его соглашение истекает в 2024 году. Рыночная стоимость (данные Transfermarkt) — € 40 млн.

24-летний Сангаре отличился пять раз и отдал голевую передачу в 19 играх. Соглашение Сангаре с ПСВ рассчитано до 2027 года. Рыночная стоимость – € 32 млн.

24-летний Гимарайнс в 11 встречах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до 2026 года. Рыночная стоимость – € 50 млн.

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