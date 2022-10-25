«Аякс» — «Ливерпуль». Обидчик Холанда решит задачу с ЛЧ

26 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех голландцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Аякс» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» (26.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 26 октября состоятся восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме местный «Аякс» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«Аякс» уверенно лидирует в чемпионате Нидерландов. За 11 туров он потерпел лишь одно поражение — в матче с АЗ (1:2). Вничью сыграл с «Гоу Эхед Иглс» (1:1). Во всех остальных встречах одержал победы. Казалось бы, всё как в прошлом сезоне, когда клубом руководил Эрик тен Хаг. Однако на международной арене «Аякс» полностью провалился.

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За четыре тура группового этапа Лиги чемпионов подопечные Альфреда Шрёдера одержали только одну победу — в матче с «Рейнджерс» (4:0). Затем они уступили как раз «Ливерпулю» (1:2) и дважды проиграли во встрече с «Наполи» (1:6 и 2:4). Не закономерен лишь результат игры с англичанами. Голландцы должны были пропустить гораздо больше, чем два мяча.

Встреча проходила при тотальном доминировании подопечных Юргена Клоппа. Они с солидным перевесом выиграли по владению мячом, но не реализовали очень много моментов. Статистика прекрасно отражает общую картину матча. Амстердамцы нанесли за весь матч всего лишь три удара (один в створ), а мерсисайдцы – 23 (девять в створ).

Проблемы с завершением атак докучают красным и в чемпионате Англии. За примером далеко ходить не нужно. Во встрече последнего тура они уступили замыкающему турнирную таблицу «Ноттингем Форест» (0:1). Футболисты «Ливерпуля» создали порядочное количество потенциально голевых моментов, но забить так и не сумели.

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После встречи с «Ноттингем Форест» Юрген Клопп заявил, что может объяснить физическую готовность своей команды, но не итоговый результат. Неделя у его подопечных действительно выдалась тяжёлая. Она была насыщена интенсивными играми. Соперниками были «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Кстати, «Ливерпуль» стал единственной командой, которая в текущем сезоне АПЛ смогла нанести поражение «Ман Сити». В целом они выглядят явными фаворитами предстоящего матча. У голландцев ниже уровень чемпионата, слабее состав и менее опытный наставник. Тем не менее проблемы мерсисайдцев с реализацией и стабильностью заставляют насторожиться.

С одной стороны, «Ливерпуль» очень тяжело играет на выездах. С другой — за четыре тура группового этапа Лиги чемпионов он потерпел лишь одно поражение — в игре с «Наполи» (1:4). Помимо «Аякса», клуб дважды обыграл «Рейнджерс» (2:0 и 7:1). При этом крупную победу над шотландцами добыл как раз на выезде.

Думаем, в грядущем матче гости одержат верх. Возьмём П2 за коэффициент 1.90. История очных встреч насчитывает три матча. Во всех мерсисайдцы одержали победы. Полагаем, они исправятся за поражение в матче с «Ноттингем Форест». Опытный Юрген Клопп точно не допустит два фиаско подряд.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября 2022 года

«Аякс» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов смотрится крайне невзрачно. Если уж от «Наполи» он пропустил шесть мячей на домашнем стадионе, то и от «Ливерпуля» наверняка натерпится. Совсем недавно красные одержали победу в матче с мощным «Манчестер Сити» и растерзали «Рейнджерс» в Шотландии. В конце концов, у гостей качественнее состав, поэтому ждём их победы.



Ставка: победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 15.20.

Прогноз на матч «Наполи» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.86.

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Прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.15.

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