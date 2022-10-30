Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче с «Сочи»
Поделиться
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).
«В первом тайме мы играли немного зажато, могли больше уходить в атаки. Во втором тайме мы смогли увеличить темп нашей атаки. Соответственно, возросло давление на защиту соперника. К сожалению, у нас много таких матчей случается, когда в определённый момент команда начинает думать больше об удержании счёта, а не о развитии. Наверно, за это мы были наказаны сегодня, хотя «Урал» всё равно был чуть ближе к победе, чем «Сочи», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.
«Сочи» набрал 21 очко и остался на девятой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (17) — на 10-м месте.
Новость по теме«Сочи» и «Урал» поделили очки в матче с двумя пенальти
Комментарии
- 30 октября 2022
-
18:22
-
18:10
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:47
-
17:45
-
17:37
-
17:28
-
17:27
-
17:25
-
17:25
-
17:17
-
16:56
-
16:46
-
16:24
-
16:24
-
16:15
-
16:08
-
16:08
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:28
-
15:19
-
15:18
-
15:14
-
15:02
-
15:00
-
14:54
-
14:25
Партнерский контент