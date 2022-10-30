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Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче с «Сочи»

Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче с «Сочи»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

«В первом тайме мы играли немного зажато, могли больше уходить в атаки. Во втором тайме мы смогли увеличить темп нашей атаки. Соответственно, возросло давление на защиту соперника. К сожалению, у нас много таких матчей случается, когда в определённый момент команда начинает думать больше об удержании счёта, а не о развитии. Наверно, за это мы были наказаны сегодня, хотя «Урал» всё равно был чуть ближе к победе, чем «Сочи», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

«Сочи» набрал 21 очко и остался на девятой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (17) — на 10-м месте.

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