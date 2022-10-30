Головин в матче с «Анже» забил второй гол в текущем сезоне чемпионата Франции
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором забитого мяча в матче 13-го тура французской Лиги 1, в котором монегаски встречаются с «Анже» (75-я минута, 2:0).
26-летний футболист отличился на 70-й минуте, голевой пас на счету форварда «Монако» Виссама Бен-Йеддера. Этот гол стал вторым для Головина в текущем сезоне чемпионата Франции, ранее он отличился во встрече 8-го тура с «Реймсом» (3:0). Также на счету россиянина две голевые передачи: в играх с ПСЖ (1:1) и «Нантом» (4:1).
«Монако» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 21 очко после 12 встреч. «Анже» — на последней, 20-й строчке чемпионата Франции, в активе клуба восемь очков в 12 играх.
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