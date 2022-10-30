Соболев: какая разница, какой статус у Таджикистана? Если вызывают в сборную — надо ехать

Нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев после матча Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0) поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной сборной с командой Таджикистана.



«Какая разница, какой статус у Таджикистана? Это национальная сборная. Если вызывают, надо ехать и играть», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Встреча между сборными России и Таджикистана пройдёт 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Матч начнётся в 18:00 по московскому времени. Ранее также сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут встретиться со сборной Узбекистана.



В последнем матче российская команда в товарищеской игре переиграла Кыргызстан (2:1).

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