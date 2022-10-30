«Реал» — «Жирона»: Стуани сравнял счёт в матче с пенальти
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Сегодня, 30 октября, проходит матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» дома принимает «Жирону». Команды встречаются на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток главного арбитра матча Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 18:15 мск.
Ближе к концу встречи гости заработали пенальти после фола Марко Асенсио в своей штрафной. На 80-й минуте к точке подошёл нападающий Кристиан Стуани, который уверенно развёл Тибо Куртуа и мяч по разным углам — 1:1.
На данный момент подопечные Карло Анчелотти являются лидерами испанского чемпионата, набрав после 11 туров 31 очко. «Жирона», у которой в активе четыре очка, находится на 19-м месте турнирной таблицы, в зоне вылета.
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