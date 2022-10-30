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Михаил Галактионов: надо пережить неудачную серию и добиться победы

Михаил Галактионов: надо пережить неудачную серию и добиться победы
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Нижегородцы не выигрывали уже в шести матчах РПЛ подряд.

«Обидно и больно пропускать два мяча в добавленное время. Первый тайм был достаточно неплохой. Мы повели в счёте. Имели ещё моменты для взятия ворот соперника. После перерыва соперник не создавал особой остроты у наших ворот. Но в концовке мы остались в меньшинстве. Удаление привело к тому, что «Крыльям» удалось сравнять счёт, а потом и выйти вперёд.

Вопросы по судейству? Они возникают по трактовкам определённых эпизодов. Но для этого есть экспертная комиссия, которая даст свои оценки. А нам надо делать своё дело: на футбольном поле добиваться положительного результата.

У нас было довольно много качественных матчей, но результат их, к сожалению, не отображает. Неудачную серию надо пережить, исправить ошибки, переломить создавшуюся ситуацию и добиться победы», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

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