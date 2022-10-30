«Спартак» — второй, «Локомотив» — 14-й: турнирная таблица по итогам первого круга РПЛ

По итогам 15-го тура Российской Премьер-Лиги лидер чемпионата остался прежний — это санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Сине-бело-голубые в выездном матче обыграли «Краснодар» (1:0). На втором месте также остался и московский «Спартак» (32), в эти выходные выиграв у «Торпедо» (1:0). Армейцы (29) сохранили третью строчку после победы в дерби с «Локомотивом» (1:0).



На четвёртой позиции располагается «Ростов» (29), в минувшем туре победивший «Ахмат» со счётом 2:1. На пятом месте находится «Динамо» (26), разгромившее «Химки» (6:1). Далее идут «Краснодар» (24), «Ахмат» (23) и «Оренбург» (22), который обыграл «Факел» (4:1).



На девятой строчке располагается «Сочи» (21). В этом туре команда Точилина сыграла вничью с «Уралом» (2:2), который находится чуть ниже — у екатеринбуржцев 17 очков. 11-е место занимают «Крылья Советов» (17), которые одержали волевую победу над «Пари Нижний Новгород» — 2:1. Нижегородцы (13) — на 12-м месте.



Зону стыковых матчей на 13-й строчке открывает «Факел» (12). Ниже находится «Локомотив» (12). Замыкают турнирную таблицу «Химки» (9) и «Торпедо» (6).