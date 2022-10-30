Зобнин — о дерби между «Спартаком» и «Торпедо»: не хватает болельщиков

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чего не хватило в дерби с «Торпедо» (победа 1:0), а также сравнил посещаемость матчей красно-белых с периодом до введения Fan ID.
«Успел ли прочувствовать атмосферу дерби? Конечно, нет. Не хватает болельщиков. Вспоминаю матчи, которые были ещё до введения Fan ID, — это небо и земля.
Расстроился ли, что не забил гол? Вообще ни капельки. Самое главное, что победили. Неважно, кто забил. Надо было забивать два, чтобы чуть-чуть полегче было», — сказал Зобнин в интервью официальному каналу «Спартака».
После сегодняшней победы «Спартак» набрал 32 очка и вернулся на вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В следующем туре команда встретится с «Сочи». Матч состоится в субботу, 5 ноября, начало – в 14:00 мск.
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