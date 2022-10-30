Защитник «Динамо» Даса: в Катар на ЧМ-2022 не поеду. Раз не играю, то и ехать не должен

Защитник московского «Динамо» Эли Даса рассказал, поедет ли он в Катар в качестве зрителя, чтобы увидеть матчи чемпионата мира по футболу, а также поделился, что ожидает увидеть на турнире.

«На чемпионате мира хочу увидеть хороший футбол — нет никаких предпочтений. В Катар на ЧМ-2022 не поеду. Раз не играю там, то и ехать не должен», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная Израиля не примет участия в финальной стадии мундиаля, так как не прошла отборочный цикл. Команда заняла в своей группе F третье место, набрав 16 очков, уступив первую и вторую строчки сборным Дании (27) и Шотландии (23) соответственно. Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября матчем между командами Катара и Эквадора.