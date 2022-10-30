Роман Зобнин рассказал, что для него значит «Спартак»

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями от поздравлений в честь 200-го проведённого матча за клуб, а также рассказал, что для него значит эта команда.
«Как мне поздравления от партнёров? Меня удивило, конечно. Я очень благодарен команде, тренерскому штабу и болельщикам за поздравления. Надеюсь, что [200 матчей] не предел, будем двигаться дальше, набирать не только матчи, но и голы.
Кто сильнее всех в коридоре побил? А меня никто не бил, все только хлопали. Я всё же уже не молодой человек (смеётся). А то ударят, я упаду — и всё. Задумал ли какой-то праздник? Честно, пока не думал. Сейчас идёт сезон. Возможно, устрою праздник, но пока не думал об этом.
Что для меня значит «Спартак»? Я полюбил клуб, болельщиков, персонал — всех людей, которые работают на клуб. Конечно, для меня это уже дом, где мне очень комфортно», — сказал Зобнин в интервью официальному каналу красно-белых.
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