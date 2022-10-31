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Ахмедов: в Махачкалу Роберто Карлоса пригласили чисто для пиара

Ахмедов: в Махачкалу Роберто Карлоса пригласили чисто для пиара
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Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Одил Ахмедов рассказал о времени звёздного состава команды.

«Со всеми мировыми звёздами той команды отношения сложились отличные. Но лучший для меня, без сомнения, Это’О. Именно благодаря ему появился тот топовый коллектив, атмосфера.

Он постоянно говорил мне о своём времени в «Барселоне» — как та команда выиграла Ла Лигу и ЛЧ. Главное, что отмечал — менталитет футболистов. Это он пытался донести каждому игроку «Анжи».

На момент перехода в «Анжи» он уже был не таким топовым футболистом, которого все помнили по «Реалу». Мне кажется, в Махачкалу Роберто Карлоса пригласили чисто для пиара. Поиграл всего лишь год–полтора, а потом стал помощником главного тренера. По важности для «Анжи» он не сравнится с Это’О», – приводит слова Ахмедова Sport24.

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