Газзаев: Миранчук и Головин представляют Россию. Мы рады, что у них получается в Европе

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о выступлениях Алексея Миранчука и Александра Головина в европейских чемпионатах. Специалист выразил надежду, что россияне смогут стабильно приносить пользу своим командам. Напомним, Головин выступает за «Монако», Миранчук — за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».
«Хочется, чтобы Миранчук и Головин всегда были на передовых позициях и каждую игру были лучшими. Они представляют Россию и российский футбол: хочется, чтобы Миранчук и Головин были твёрдыми игроками стартового состава и определяли результат.
Мы рады, что у них всё получается в Европе. Будем надеяться, что они будут стабильно выступать в своих командах, приносить пользу своим клубам и представлять наш футбол в Европе», — сказал Газзавев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 31 октября 2022
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