Андрей Аршавин: в Сербии играют много талантов, но мы их побеждаем
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему сербские футболисты на виду у скаутов европейских клубов, в отличие от игроков из России.
«Исторически там рождается много талантливых футболистов. Но, с другой стороны, они играют против нас, и мы их побеждаем. Мне кажется, от рынка тоже зависит – скаутам туда легче приезжать. Они следят, смотрят и кого-то забирают. В Сербии далеко не фантастические условия в плане финансов и зарплат, поэтому игроки разъезжаются по европейским странам. Наших футболистов трудно уговорить уехать, потому что здесь талантливый игрок будет получать больше, чем там», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
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