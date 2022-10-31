Андрей Аршавин: в Сербии играют много талантов, но мы их побеждаем

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему сербские футболисты на виду у скаутов европейских клубов, в отличие от игроков из России.

«Исторически там рождается много талантливых футболистов. Но, с другой стороны, они играют против нас, и мы их побеждаем. Мне кажется, от рынка тоже зависит – скаутам туда легче приезжать. Они следят, смотрят и кого-то забирают. В Сербии далеко не фантастические условия в плане финансов и зарплат, поэтому игроки разъезжаются по европейским странам. Наших футболистов трудно уговорить уехать, потому что здесь талантливый игрок будет получать больше, чем там», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.