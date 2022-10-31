Аршавин рассказал о планах поездки игроков академии «Зенита» в Турцию и Иран

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о планах поездки игроков академии сине-бело-голубых в Турцию и Иран.

«Понимаем: у нас нехватка международных матчей. Большое спасибо руководству, которое выделило деньги и понимает, что это нужно. Мы хотели турнир из четырёх команд в Турции, но получится турне с четырьмя командами. Я попросил, чтобы соперники были постарше. Задача, чтобы таланты 2003, 2004 и 2005 годов рождения отправились туда и сыграли.

В Иран должна была ехать команда 2006 года – лететь вместе с основой. Не знаю, получится это или нет. Так или иначе, из-за изоляции России юноши страдают. Максимально стремимся, прикладываем все силы, чтобы у команд были международные матчи не только с Беларусью или Киргизией, или ещё с кем-то из постсоветских стран, хотя это тоже хорошо, но и с командами других регионов», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.