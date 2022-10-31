Аршавин рассказал о планах поездки игроков академии «Зенита» в Турцию и Иран

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о планах поездки игроков академии сине-бело-голубых в Турцию и Иран.
«Понимаем: у нас нехватка международных матчей. Большое спасибо руководству, которое выделило деньги и понимает, что это нужно. Мы хотели турнир из четырёх команд в Турции, но получится турне с четырьмя командами. Я попросил, чтобы соперники были постарше. Задача, чтобы таланты 2003, 2004 и 2005 годов рождения отправились туда и сыграли.
В Иран должна была ехать команда 2006 года – лететь вместе с основой. Не знаю, получится это или нет. Так или иначе, из-за изоляции России юноши страдают. Максимально стремимся, прикладываем все силы, чтобы у команд были международные матчи не только с Беларусью или Киргизией, или ещё с кем-то из постсоветских стран, хотя это тоже хорошо, но и с командами других регионов», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 31 октября 2022
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:33
-
16:31
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:31
-
15:12
-
15:09
-
15:06
-
15:00
-
14:57
-
14:57
-
14:47
-
14:30
-
14:24
-
14:19
-
14:15
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:22
-
13:15
-
13:13
-
13:10