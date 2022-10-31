Арбитр Федотов оценил судейство Иванова в матче «Спартак» — «Торпедо»

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Иванова в матче между «Спартаком» и «Торпедо» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Единственное светлое пятно в 15-м туре. Хорошая работа Иванова — по движению, по принятию решений, по общению с игроками», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0, единственный гол забил Квинси Промес. После этого триумфа «Спартак» набрал 32 очка и вернулся на вторую строчку турнирной таблицы, разрыв с лидирующим «Зенитом» составляет семь очков. «Торпедо», которое по итогам 15 туров набрало только шесть очков, замыкает турнирную таблицу чемпионата, команда находится в зоне вылета.