Арбитр Федотов оценил судейство Иванова в матче «Спартак» — «Торпедо»
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Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Иванова в матче между «Спартаком» и «Торпедо» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Единственное светлое пятно в 15-м туре. Хорошая работа Иванова — по движению, по принятию решений, по общению с игроками», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0, единственный гол забил Квинси Промес. После этого триумфа «Спартак» набрал 32 очка и вернулся на вторую строчку турнирной таблицы, разрыв с лидирующим «Зенитом» составляет семь очков. «Торпедо», которое по итогам 15 туров набрало только шесть очков, замыкает турнирную таблицу чемпионата, команда находится в зоне вылета.
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