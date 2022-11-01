Андрес Иньеста объяснил причины неудач «Барселоны» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о неудачах команды в Лиге чемпионов. Последний раз трофей покорялся сине-гранатовым в 2015 году, а последние два сезона «Барселона» и вовсе вылетает после группового этапа в Лигу Европы.
«Понятно, что некоторые вещи делаются недостаточно хорошо или недостаточно хорошо, чтобы изменить эту неудачную динамику. У меня тоже были неудачи, последняя случилась в играх с «Ромой» в Лиге чемпионов в 2018 году. В клубе не смогли исправить те вещи, о которых я говорю и которые решают исход в матчах на выбывание. Такое ощущение, что «Барселона» пропускает необходимый шаг вперёд, чтобы пересечь линию, которую не могла преодолеть в последние годы», — приводит слова Иньесты AS.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
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