Иньеста отреагировал на сравнения Педри с собой

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о том, что молодого полузащитника сине-гранатовых Педри сравнивают с ним. 19-летний хавбек, как и Иньеста в период выступления за сине-гранатовых, играет под восьмым номером.
«Полезны ли для Педри такие сравнения или оказывают дополнительное давление? Думаю, на него это не влияет. Он любит играть в футбол, его не волнует, играет он на «Сантьяго Бернабеу» или на площадке в своём городе. Это заметно, я думаю, что на Педри не влияют такие разговоры. Сравнения неприятны, это просто шум. У меня своя история, а он должен написать свою. У него достаточно потенциала, чтобы стать элитным игроком в «Барселоне» и сборной Испании», — приводит слова Иньесты AS.
В текущем сезоне Педри провёл за каталонцев 17 матчей во всех турнирах, забив дважды.
Топ комбинаций и голевых передач 12-го тура тура Ла Лиги
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 1 ноября 2022
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:42
-
18:34
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:06
-
18:03
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:27
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
16:56
-
16:48
-
16:46
-
16:44
-
16:40
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:12
-
16:08
-
16:00
-
15:53
-
15:39
-
15:33
-
15:28
-
15:21