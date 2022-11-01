Иньеста отреагировал на сравнения Педри с собой

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о том, что молодого полузащитника сине-гранатовых Педри сравнивают с ним. 19-летний хавбек, как и Иньеста в период выступления за сине-гранатовых, играет под восьмым номером.



«Полезны ли для Педри такие сравнения или оказывают дополнительное давление? Думаю, на него это не влияет. Он любит играть в футбол, его не волнует, играет он на «Сантьяго Бернабеу» или на площадке в своём городе. Это заметно, я думаю, что на Педри не влияют такие разговоры. Сравнения неприятны, это просто шум. У меня своя история, а он должен написать свою. У него достаточно потенциала, чтобы стать элитным игроком в «Барселоне» и сборной Испании», — приводит слова Иньесты AS.



В текущем сезоне Педри провёл за каталонцев 17 матчей во всех турнирах, забив дважды.

Топ комбинаций и голевых передач 12-го тура тура Ла Лиги

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.