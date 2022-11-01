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Хесус Медина — герой 15-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Хесус Медина — герой 15-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»
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Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина выбран читателями «Чемпионата» героем 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Парагвайский футболист забил единственный гол в матче с «Локомотивом» (1:0) и принёс победу армейцам. Антигероем тура стал защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук, который забил гол в свои ворота, был удалён на 90+8-й минуте встречи с «Крыльями Советов» (1:2) и стал виновником назначения пенальти, с которого защитник самарской команды Гленн Бейл забил решающий гол.

Отметим, что голосование во всех номинациях проходило в соцсетях «Чемпионата».

После 15 туров лидером Российской Премьер-Лиги является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Спартак» (32) и ЦСКА (29).

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