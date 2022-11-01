Александр Глеб заявил, что не знает Арсена Захаряна

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб заявил, что не знает, кто такой Арсен Захарян, которого слухи связывают с переходом в лондонский «Челси». Также Глеб выразил мнение, что в РПЛ есть футболисты, которые могли бы играть в европейских клубах.
«Я не знаю, кто такой Арсен Захарян, где играет. Вообще не знаю! Не следил. Если «Челси» им интересуется, значит, хороший игрок.
Кто мог бы из российских футболистов заиграть в «Барселоне»? Мне надо почаще следить за российским чемпионатом. Уверен, в РПЛ много российских талантливых футболистов, которые могли бы заиграть на самом высоком уровне в Европе. Главное — захотеть уехать, быть настроенным. Это довольно непросто. Прогрессировать и добиваться высот можно только в сильнейших чемпионатах с игроками высокого уровня. Я приветствую такие смелые шаги», — приводит слова Глеба «РБ Спорт».
- 1 ноября 2022
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