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Сербский журналист: надеемся, что Пруцев – будущее «Црвены Звезды»

Сербский журналист: надеемся, что Пруцев – будущее «Црвены Звезды»
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Сербский журналист Лука Николич высказался о российском полузащитнике «Црвены Звезды» Егоре Пруцеве.

«В сборной России до 21 года для сербов наиболее интересным игроком является Егор Пруцев из «Црвены Звезды» – атакующий полузащитник, который перешёл к нам летом. Знаем, что он выступал за юношеские команды вашей страны. Мы видели Пруцева в действии в «Црвене Звезде» только один раз, но отметили его потенциал.

Надеемся, что он – будущее самой титулованной команды Сербии. Рассчитываем увидеть его на высоком уровне в перспективе, но ещё и по ходу сезона. Он крайне интересный игрок, с хорошим пасом в свободные зоны, с чувством игры. Пока ему чуть не хватает физической силы для чемпионата Сербии, где игра по-прежнему ведётся довольно жестко», – приводит слова Николича Metaratings.

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