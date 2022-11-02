Нагельсман: в матче с «Интером» в ворота «Баварии» можно было назначить пенальти

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (2:0).



«Это было очень хорошее и зрелое выступление. Игроки, которые не получали много игрового времени, проявили себя отлично. В этом матче на поле была очень молодая команда. Как тренеру, мне приятно знать, что я могу вносить изменения в состав, не теряя в качестве игры.



Мы провели отличный групповой этап, но это ничего не будет значить, если мы не выиграем в плей-офф. Нужно пройти дальше, чем в прошлом сезоне. С нынешним настроем в команде я уверен, что это получится сделать.



Игра Мане рукой? Думаю, в наши ворота можно было назначить пенальти. Но арбитр, который точно знает правила, смотрел видеоповтор две с лишним минуты и принял другое решение», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.