«ПСЖ» — единственная команда из топ-5 лиг без поражений

Французский «Пари Сен-Жармен» остаётся единственной командой из топ-5 чемпионатов Европы, не потерпевшей ни одного поражения в текущем сезоне.
После поражения итальянского «Наполи» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) французский клуб стал единственной до сих пор непобедимой командой в в текущем сезоне национальных чемпионатов и еврокубков.
«ПСЖ» занимает первую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 35 очков после 13 сыгранных туров. В Лиге чемпионов французы также занимают первое место в группе с «Бенфикой», «Ювентусом» и «Маккаби Хайфа», набрав 11 очков после 5 туров.
Всего в 18 матчах сезона «ПСЖ» лишь в четырёх случаях сыграл вничью. Следующий матч парижане проведут сегодня, 2 ноября. «ПСЖ» сыграет на выезде с «Ювентусом». Начало матча в 23:00 мск.
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- 2 ноября 2022
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