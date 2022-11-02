Гендиректор «Зенита»: интерес европейских клубов к Кассьерре? Матео не покинет команду
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе к нападающему санкт-петербургского клуба Матео Кассьерре со стороны европейских команд.
«Галатасарай», «Црвена Звезда» и «Генк» активно интересуются Кассьеррой? Матео не покинет «Зенит» в ближайшее время», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее Sport24 сообщал, что Кассьеррой активно интересуются «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай».
Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» минувшим летом. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В составе «Зенита» Кассьерра стал обладателем Суперкубка России (2022).
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