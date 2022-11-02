Божович: через полгода кончится СВО, и российские команды будут играть в еврокубках и ЧМ
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Известный черногорский тренер Миодраг Божович высказался об отстранении российских футбольных клубов от участия в еврокубках.
«Когда Россию вернут в еврокубки? Когда УЕФА и ФИФА снимут бан? Через полгода. Думаю, СВО закончится через полгода, и российские команды вновь будут играть на европейской арене – в Лиге чемпионов, на чемпионате мира и так далее. Через шесть месяцев у России всё будет хорошо», — приводит слова черногорца «РБ Спорт».
Напомним, сборная России по футболу и российские футбольные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА. Информации о том, когда запрет будет снят, до сих пор нет. Ранее футбольный союз Боснии и Герцоговины объявил об отмене товарищеской встречи с российской сборной.
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