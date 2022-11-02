Божович: я вошёл в историю российского футбола, меня всегда будут вспоминать

Бывший главный тренер нескольких российских команд Миодраг Божович заявил, что вошёл в историю российского футбола.

«Почему не получилось в тульском «Арсенале»? Такое бывает. Когда работаешь тренером, у тебя может что-то не получаться. Но мне сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня были все условия для работы. Руководство команды сделало для меня лучшие условия. До сих пор не знаю, что именно у меня пошло не так.

Хотел бы я ещё поработать в России? Я провёл много времени в этой стране. Но я не знаю, кому ещё могу быть там интересен. Мне никогда не надоест работать в вашей стране. Я люблю Россию. Для меня это родная страна, чувствую себя там, как дома, это моя страна. У меня было много положительных моментов в России. Про «Крылья» и «Арсенал» я не могу сказать, что виноват в вылетах.

Сложно сказать, что будет с моей карьерой дальше. Но в поиске команды мне обязательно поможет то, что я хорошо работал в России. У меня серьёзный опыт и, я думаю, у меня будет достойное предложение. Я работал во многих российских командах, причём успешно. Вошёл в историю российского футбола, меня всегда будут вспоминать, чему я очень рад», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Божович работал в «Динамо», «Москве», «Крыльях Советов», «Амкаре», тульском «Арсенале» и «Ростове».