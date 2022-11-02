Федотов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Нижним Новгородом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче армейской команды с «Пари Нижний Новгород». Игра 16-го тура РПЛ состоится в субботу, 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«Очень дисциплинированная во всех линиях команда, способная оказать давление на соперника, в том числе на его половине. При потере мяча быстро перестраивается на оборону. К воротам нижегородцев сложно подобраться, у игроков чётко отлажено взаимодействие и подстраховка. Немалое количество карточек, которые получают игроки «Пари НН», говорит о том, что команда применяет тактику мелкого фола.
В общем, противник очень непростой, хотя лёгких матчей в Премьер-Лиге и не бывает. Нам нужно быть максимально сосредоточенными, терпеливыми. И, понятное дело, бережно относиться к голевым возможностям у чужих ворот», — приводит слова Федотова Bobsoccer.
Напомним, ЦСКА набрал 29 очков в 15 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
- 2 ноября 2022
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