Жоаозиньо — об отставке Гаранина из «Сочи»: приехал на тренировку. Ничего не слышал

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на информацию об отставке Вадима Гаранина с поста главного тренера клуба.

«Я пока ничего не слышал об этом. Не знаю, что пишут в интернете. Только что приехал на базу, у нас сейчас по плану должна быть тренировка», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» уволил главного тренера Гаранина.



51-летний Гаранин возглавил сочинский клуб в июне этого года после перехода Владимира Федотова в ЦСКА. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда под руководством Гаранина занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко после 15 туров. В следующем матче команда встретится с московским «Спартаком».