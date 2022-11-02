Александр Кержаков: у «Сочи» есть тренер. На вопрос, что будет, если уйдёт, отвечать устал

Российский специалист Александр Кержаков высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Сочи».

«Что касается разговоров о «Сочи», разве у «Сочи» уволили главного тренера? По-моему, у них есть главный тренер. Рассмотрю ли я предложение от «Сочи», если оно поступит? Я считаю нетактичным обсуждать смену тренера команды, у которой на данный момент есть главный тренер. И на вопрос, что будет, если кто-то уйдёт, я отвечать устал и не хочу», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что «Сочи» уволил главного тренера Вадима Гаранина. Позже владелец клуба Борис Ротенберг опроверг эту информацию.

«Сочи» в 15 матчах набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.