Каррагер: чем ближе ЧМ, тем больше шансов его пропустить из-за небольшого повреждения

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал чемпионат мира в Катаре из-за времени проведения турнира, а также высказался о серии травм, полученных футболистами в последнее время.
«То, что Катар получил чемпионат мира с помощью коррупции, мы знали с самого начала. Страна агитировала за то, чтобы провести турнир летом, но это было бы невозможно сделать из-за повышенной температуры в это время года. Поэтому они переместили чемпионат на середину сезона.
Игроки, которые всю жизнь мечтают сыграть на чемпионате мира, теперь рискуют пропустить турнир из-за травм, и таких примеров множество по всему миру. Варан плакал, уходя с поля «Стэмфорд Бридж». Чем ближе турнир, тем больше шансов остаться вне заявки из-за двухнедельного повреждения, этого просто не должно происходить. Всё началось с того, что ФИФА предоставила Катару чемпионат мира, а затем перенесла его на зиму. Я думаю, что это абсолютно отвратительно», — приводит слова Каррагера издание The Sun.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:
- 2 ноября 2022
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