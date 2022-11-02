«Брайтон» оформил трансфер 17-летнего полузащитника Буонанотте из Аргентины

«Брайтон энд Хоув Альбион» подписал 17-летнего атакующего полузащитника клуба «Росарио Сентраль» Факундо Буонанотте. Об этом аргентинский клуб объявил на своей официальной странице.

Сумма трансфера составила около € 12 млн, также в сделку включён процент от будущей перепродажи игрока. Контракт с игроком будет действовать до лета 2026-го с возможностью продления соглашения на ещё один сезон.

После 12 проведённых встреч английской Премьер-лиги «Брайтон» занимает восьмое место, набрав 18 очков. В следующем туре команда Роберто Де Дзерби встретится с «Вулверхэмптоном». Матч состоится в субботу, 5 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

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