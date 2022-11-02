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Тен Хаг: Роналду — важная часть «МЮ», он является угрозой для любой защиты

Тен Хаг: Роналду — важная часть «МЮ», он является угрозой для любой защиты
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» поделился мнением о португальском нападающем клуба Криштиану Роналду.

«Если вы хотите поговорить о его чувствах, то следует задавать вопросы ему, а не мне. Он настоящий профессионал, работает с командой, у него есть лидерские качества. Криштиану – важная часть команды и является угрозой для любой защиты. Он способен использовать любую брешь в обороне.

Важно, чтобы мы победили завтра вечером. Мы знаем, что нам нужно сделать: выиграть с разницей в два гола. Если вы хотите выиграть трофей, то должны победить всех», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

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