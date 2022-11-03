Главный тренер «Шахтёра» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич высказался о вылете команды в Лигу Европы.
«Когда ты спортсмен, ты всегда мечтаешь и хочешь большего. У нас было то же самое. Когда мы оглядываемся назад и видим, чего добились за последние несколько месяцев, мы можем только гордиться собой. Несколько месяцев назад этот клуб даже не был уверен в своём существовании, и в конце концов мы боролись до финальной игры. Это просто потрясающе. Мы будем играть в Лиге Европы, и это фантастика. Многие клубы с большим бюджетом, чем у нас, даже не попали в неё, например, «Атлетико». Мы же продолжим наше европейское путешествие», — приводит слова Йовичевича официальный сайт УЕФА.
Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» разгромно проиграл «РБ Лейпциг» (0:4).
Игроки «Порту» эмоционально отпраздновали выход в плей-офф ЛЧ:
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