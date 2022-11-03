Кварацхелия вошёл в топ-3 по количеству ударов в Лиге чемпионов, опередив Мбаппе

Вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия вошёл в тройку лидеров по числу ударов в групповом этапе Лиги чемпионов, заключительные матчи которого состоялись 1 и 2 ноября.
Всего на счету Кварацхелии 22 удара в пяти матчах Лиги чемпионов УЕФА. Чаще него били только форвард «Барселоны» Роберт Левандовски и вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (по 25).
Кварацхелия на один удар опередил Килиана Мбаппе («ПСЖ»), Антуана Гризманна («Атлетико») и Рафу Силву («Бенфика»), которые нанесли по 21 удару. У Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Тьяронна Чери из «Маккаби» – по 20, у Мехди Тареми из «Порту» – 19. Замыкают же топ-десятку Родриго («Реал») и Лионель Месси («ПСЖ»), которые пробили по 18 раз.
Кварацхелия записал видеообращение к фанатам «Наполи»:
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