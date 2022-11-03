Пиоли прокомментировал первое за 8 лет попадание «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Ред Булл Зальцбург» (4:0) и выходе в 1/8 финала.
«Такие вечера – это именно то, к чему мы стремимся. Очень хотелось продемонстрировать, что «Милан» стал сильнее по сравнению с предыдущим сезоном в Лиге чемпионов. Сейчас у нас большие амбиции. Посмотрим, что будет дальше. Мы сделали ещё один шаг вперёд, однако это только часть нашего долгого пути», – приводит официальный сайт УЕФА слова Пиоли со ссылкой на его интервью Sky Sport.
«Россонери» впервые за восемь лет оказались в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В предыдущий раз они выходили из группы в сезоне-2013/2014, после чего в 1/8 финала уступили мадридскому «Атлетико». Затем в течение семи лет «Милан» не играл в Лиге чемпионов. А в сезоне-2021/2022 он не вышел из группы с «Атлетико», «Ливерпулем» и «Порту».
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
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