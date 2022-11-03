Форвард «Оренбурга» Сычевой рассказал, сколько зарабатывал в Крыму на складе автозапчастей

Лучший бомбардир «Оренбурга» в текущем сезоне Владимир Сычевой (11 мячей в 13 матчах РПЛ) рассказал о том, как начиналась его футбольная карьера в Крыму. С 2016 года он был игроком «Крымтеплицы» из Молодёжного, и лишь в 2020-м начал выступать на уровне ФНЛ (сейчас – Первая лига).



«С детства постоянно играл на улице – не было какой-то школы. Обычно детей в школу отдают, учат передачи отдавать. Я играл на улицах, потом пришёл в секцию в родном Красноперекопске. Тренер сказал: делать тебе тут нечего, давай тебя отправим в Симферополь. Ему тоже понравилась моя креативность, желание, то, как я играю необычно.



Пришёл в дубль «Крымтеплицы». Не тренировался – просто на игры приезжал. Работал параллельно на складе автозапчастей, выживал как мог. Зарплата на складе? 20 с копейками. Мне хватало денег, плюс за каждую игру давали по 4-5 тысяч. Мне было достаточно в тот момент. Сколько у тебя есть, на столько ты и пытаешься выжить», – приводит слова Сычевого «Матч ТВ».



Сычевой с 11 мячами уступает в гонке бомбардиров РПЛ только Квинси Промесу из «Спартака», на счету которого 12 голов. В текущем сезоне Владимир оформил хет-трик в матче с «Уралом», отметился дублями в играх с «Динамо» и ЦСКА, а ещё по голу забил в матчах с «Локомотивом», «Химками», «Сочи» и «Ахматом».