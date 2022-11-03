Логашов: Божович прав, он – легенда российского футбола

Бывший защитник «Ростова», «Химок», «Анжи» и «Локомотива» Арсений Логашов отреагировал на слова тренера Миодрага Божовича, который в интервью назвал себя легендой российского футбола, поскольку занимал в чемпионате четвёртое место с «Амкаром», выигрывал Кубок с «Ростовом» и выходил в финал с «Локомотивом».



«Конечно, Божович прав. Он – легенда российского футбола, супертренер, суперличность. Что не получилось у него в «Локомотиве»? Сложно ответить. Вначале всё было хорошо, но потом была череда неудач. После поражения от ЦСКА его убрали, но после этих сложностей мы выиграли Кубок России. Возможно, надо было потерпеть и не убирать Божовича. Если бы он не ушёл, то выиграл бы с «Локомотивом» Кубок страны», – приводит слова Логашова «РБ Спорт».



54-летний Миодраг Божович на данный момент без клуба. В сезоне-2021/2022 он был тренером тульского «Арсенала». Также Божович тренировал в России «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Крылья Советов». Суммарно в его статистике 291 матч в чемпионате России: 97 побед, 78 ничьих и 116 поражений.

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