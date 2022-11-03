Закария поделился эмоциями после дебютного гола за «Челси»

Хавбек «Челси» Денис Закария отреагировал на победный результат в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (2:1). 25-летний швейцарец в этом поединке впервые отличился за синих.

«Я очень счастлив такому дебюту за «Челси» — забил гол и команда победила. Для меня важно показать хорошую игру и помочь клубу выиграть. Работа сделана, и поэтому я счастлив», — приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.



Лондонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в квартете Е. Команда Грэма Поттера набрала 13 очков в шести встречах. «Милан» с десятью баллами занял вторую позицию в этой группе. Клуб из Загреба набрал четыре очка и вылетел из всех еврокубковых турниров.



В воскресенье, 6 октября, синие на «Стэмфорд Бридж» сыграют с «Арсеналом» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси». Видеоролик: