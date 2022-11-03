Диего Лаксальт: смена футбольного гражданства для меня невозможна

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о возможном получении российского паспорта двух бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
«Нет, я не слышал об этом, но это решение каждого игрока. Для кого-то это может стать хорошей возможностью. Моя ситуация полностью отличается от их. У меня два гражданства, но я хочу выступать за сборную Уругвая. Это команда в моём сердце. Также у меня есть итальянское гражданство. Я уважаю эту команду, но провёл много игр за сборную Уругвая, выступал за свою родину на чемпионате мира, на международном уровне. Поэтому смена футбольного гражданства для меня невозможна. У меня даже никогда мыслей таких не было. Уругвай для меня единственная команда, что бы ни происходило», – приводит слова Лаксальта Metaratings.
- 3 ноября 2022
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