Диего Лаксальт высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказал своё мнение о борьбе за чемпионство с «Зенитом».



«Единственное, о чём мы можем думать, это о своём пути. Главное – побеждать, набирать очки от матча к матчу, проводить хорошие игры, стараться забивать больше, потому что нам это по силам. А ещё хочется, чтобы мы пропускали поменьше голов. Особенно как в матче с «Химками», когда не удержали сухой счёт в самом конце. Считаю, что было бы справедливо, если бы матч закончился «на ноль». Гол сопернику мы подарили. Не понимаю, как это произошло, ведь ситуация была под контролем. Нам действительно нужно быть лучше в таких моментах.



Не нужно думать о том, как играют другие команды, сколько у них очков. Надо сконцентрироваться на себе. Теперь в конце года мы должны мобилизовать все свои силы и набрать как можно больше очков, чтобы завершить первую часть на максимально высоком месте», – приводит слова Лаксальта Metaratings.

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