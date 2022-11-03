«За две минуты я понял, что он хороший игрок». Гвардиола — о молодом защитнике Льюисе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о молодом защитнике Рико Льюисе. В матче 6-го тура Лиги чемпионов Льюис отметился голом в ворота «Севильи» (3:1).

«Он такой умный! Ему аплодировали стоя, он играл очень хорошо. Наблюдаем за ним каждый день. Мы не дарим здесь подарки. Он собирается играть не только потому, что он болельщик «Сити» из академии. Должен это заслужить.



Мы видим его с первого дня предсезонки в США, когда он сыграл несколько минут против «Баварии». На тренировках мы всегда думали, что в этом парне есть что-то особенное.



В обороне он достаточно агрессивен. У него есть запас, чтобы стать лучше, но с мячом он хорош. Это идеальный сценарий – дома со своей публикой уделить ему несколько минут.



У него есть идеи, как стать лучше, но мы можем научить его, и Энцо Мареска тренируется с ним. Он всегда открыт и может стать лучше — это нормально, ему 17 лет. За две минуты я понял, что он хороший игрок. В таких ситуациях не нужно время.



Сезон слишком длинный: Кубок Карабао, возможны травмы. Если ему придётся играть, мы можем быть уверены, что он готов», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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