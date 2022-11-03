В контракте Месси есть пункт о приоритете сборной над «ПСЖ». Он пропустит игру с «Осером»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может покинуть расположение французской команды до паузы на чемпионат мира в соответствии с пунктом в контракте, сообщает Toda Pasion.
По информации источника, в контракте форварда прописан пункт, в соответствии с которым футболист может уехать в расположение сборной Аргентины раньше паузы в чемпионате Франции, связанной с чемпионатом мира в Катаре. Согласно договору игра за сборную обладает большим приоритетом, чем товарищеские и официальные матчи за «ПСЖ».
7 ноября Месси должен прибыть в состав национальной команды. Таким образом, он пропустит игру с «Осером» в Лиге 1, которая пройдёт 13 ноября.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.
Как сейчас используются арены ЧМ-2018?
- 3 ноября 2022
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