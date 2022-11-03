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Тимо Вернер получил серьёзную травму лодыжки и не поможет Германии на чемпионате мира

Тимо Вернер получил серьёзную травму лодыжки и не поможет Германии на чемпионате мира
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Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не смог избежать серьёзных последствий травмы, полученной в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (победа 4:0). Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, сегодняшнее сканирование диагностировало у форварда повреждение связок синдесмоза левой лодыжки, в связи с чем игрок выбывает до конца 2022 года.

Решение о лечении Вернера будет принято в самое ближайшее время, когда будет проведено дополнительное обследование. Эта травма оставляет его вне заявки сборной Германии на предстоящий чемпионат мира в Катаре, который стартует уже 20 ноября.

Тимо Вернер перешёл в «РБ Лейпциг» этим летом из лондонского «Челси». За немецкий клуб игрок провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

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